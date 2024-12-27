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Роман Ротенберг: «Обращаюсь к КХЛ, чтобы мы решили, как бороться с травмами лучших игроков после удара в голову. В НХЛ это решили»

Роман Ротенберг обратился к руководству КХЛ по поводу травм хоккеистов.

Во втором периоде прошлого матча с ЦСКА нападающий СКА Евгений Кузнецов в столкновении с Владиславом Провольневым получил удар плечом в челюсть, покинул лед и выбыл до конца игры. Затем появилась информация, что у форварда закрытая черепно‑мозговая травма и сотрясение мозга, из-за чего он может пропустить минимум два месяца.

В пятницу игра Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» завершилась со счетом 5:4 в пользу петербургской команды.

«В этом уходящем году мы выдали яркий хоккей. Хотим поблагодарить соперника. Бросили нам серьезный вызов. Самоотверженная игра, очень классно обороняются. Но в этой игре победила атака. Смогли преодолеть оборону и сложности. В начале игры было сложно. Травму получил наш игрок снова. Надо посмотреть, почему у нас так много травм.

Получают их мастера, которые должны радовать болельщиков. А ребята, которые могут сыграть простую роль, их не получают. Мы все должны работать, чтобы наши ведущие игроки не получали травм. У нас очень много травмированных. В этой ситуации все в минусе: и болельщики, и журналисты, и мы, и лига.

Обращаюсь к представителям лиги, чтобы мы решили, как с этим бороться. Не может быть такого, чтобы когда был удар в голову – ничего не было зафиксировано в этом эпизоде. В НХЛ это решили. Если кто‑то разгонится и ударит по голове Овечкина, то это будет караться дисквалификацией на 10 матчей.

А сейчас – всех с победой, желаю в Новом году больше ярких игр и чтобы наши ребята радовали», – сказал главный тренер СКА.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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