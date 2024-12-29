Вице-президент КХЛ о сотрудничестве с Сербией: «Заинтересованы в популяризации хоккея везде, где есть потенциал. Даже в ОАЭ работают тысячи экспатов из США, Канады и России»
– КХЛ начала сотрудничать с Сербией, в чем для лиги заключается интерес?
– Нужно понимать, что мы заинтересованы в популяризации хоккея во всех странах, где есть интерес или потенциал его развить. Мы не проводим игры в тех странах, где не видим аудитории, которой наш продукт был бы интересен.
Даже в ОАЭ, где проводился матч World Games, работают тысячи экспатов из Северной Америки, России и других стран, где хоккей популярен.
В Сербии у хоккея есть большой потенциал, поэтому мы общаемся с коллегами на регулярной основе. Мы договорились о проведении совместных мероприятий, направленных на популяризацию хоккея и развитие интереса к нему в Сербии.
Когда интерес будет достаточен, можно будет говорить о дальнейших шагах, – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.
Вице-президент КХЛ считает, что конкуренции с футболом нет: «У нас разная аудитория. В футболе более хардкорные болельщики»
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