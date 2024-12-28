  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вице-президент КХЛ о возвращении пива на стадионы: «Лига заинтересована. Мы не видим никаких рисков»
2

Вице-президент КХЛ о возвращении пива на стадионы: «Лига заинтересована. Мы не видим никаких рисков»

Вице-президент КХЛ высказался на тему возвращения пива на стадионы.

– Заинтересована ли kига в возвращении пива на стадионы? Не на всех аренах КХЛ оно разрешено.

– Лига действительно заинтересована, о чем мы неоднократно говорили. Мы не видим в этом никаких рисков. Есть примеры арен, на которых продается пиво, и никаких инцидентов не происходит.

Поэтому мы категорически поддерживаем эту инициативу. Ее продвигают, но, к сожалению, довольно медленно, поскольку существенных изменений нет. Тем не менее компания «Балтика» с этого сезона присоединилась к партнерам КХЛ.

Мы рекламируем «Балтику» безалкогольную, и, возможно, это как-то повлияет на принятие решения на высшем уровне, – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
алкоголь и спорт
Сергей Доброхвалов
бизнес
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Адмирал» проиграл 4-й матч подряд
2сегодня, 11:58
«Сибирь» выиграла 3 матча подряд после 2 поражений и идет 9-й на Востоке
11сегодня, 11:43
Доброхвалов о КХЛ как самой успешной лиге России по маркетингу и коммуникации: «Болельщики говорят «да». Все цифры у нас рекордные – и по суммарной посещаемости, и по средней»
1сегодня, 11:32
Рекомендуем
Главные новости
Агент Овечкина об участии форварда в матче с «Торонто»: «Решать будут на месте»
6сегодня, 12:32
«Сибирь» выиграла 3 матча подряд после 2 поражений и идет 9-й на Востоке
11сегодня, 11:43
КХЛ. «Авангард» сыграет с «Ладой», «Автомобилист» против «Металлурга», «Ак Барс» примет «Трактор», «Сибирь» победила «Адмирал»
59сегодня, 11:25
Агент Глотова: «Василий спокойно воспринял обмен в «Трактор». Вариант был так быстро найден, что с другими клубами не общались»
12сегодня, 10:32
Райан Меркли: «КХЛ – вторая лучшая лига мира. Уровень игры и стиль сопоставимы с НХЛ»
14сегодня, 10:15
«Авангард» опроверг, что за Кирилла Кожевникова заплатили 25 млн рублей: «Сумма компенсации – тысяча рублей. Есть документальное подтверждение»
9сегодня, 09:55
Георгиев пропустил 5 шайб от «Вегаса», отразив 30 из 35 бросков. Поражение – 3-е в 4 играх после обмена в «Сан-Хосе»
15сегодня, 06:46
Глава «Авангарда» Кожевников о селекции: «Состав формировался под концепцию Ги Буше. Глубокие изменения были необходимы, чтобы вернуть клуб в число претендентов на чемпионство»
18сегодня, 06:22
НХЛ. «Коламбус» забросил 6 шайб «Бостону», «Каролина» уступила «Нью-Джерси», «Миннесота» одолела «Даллас», «Сан-Хосе» пропустил 6 голов от «Вегаса»
90сегодня, 06:12
Воронков набрал 2+1 с «Бостоном», став 2-й звездой матча. Он продлил серию игр с очками до 6 подряд – 5+5 на отрезке
27сегодня, 05:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Умер трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Кузьмин
110 минут назад
Епанчицев про 1:0 с «Адмиралом»: «Трудовая и командная победа «Сибири». Не все получалось в атаке. Удача оказалась на нашей стороне»
120 минут назад
Окулов во втором звене дебютирует за «Авангард»
40 минут назад
«Куньлунь» объявил о подписании контракта с Пайгиным
55 минут назад
«Адмирал» проиграл 4-й матч подряд
2сегодня, 11:58
Доброхвалов о КХЛ как самой успешной лиге России по маркетингу и коммуникации: «Болельщики говорят «да». Все цифры у нас рекордные – и по суммарной посещаемости, и по средней»
1сегодня, 11:32
Плющев о КХЛ: «Постоянно звучат заявления о борьбе с грязью и драками, а на деле это поощряется»
1сегодня, 11:14
Вице-президент КХЛ считает, что конкуренции с футболом нет: «У нас разная аудитория. В футболе более хардкорные болельщики»
сегодня, 10:48
Тренер «Миннесоты» Хайнс сообщил, что Капризов скоро вернется на лед: «У меня нет беспокойства»
2сегодня, 09:45
Гомоляко о том, как ему удалось сохранить Набокова в «Металлурге»: «Спасибо агенту Бабаеву. Договорись об адекватном повышении контракта и прописали бонусы»
1сегодня, 09:37
Рекомендуем