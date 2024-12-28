Вице-президент КХЛ о возвращении пива на стадионы: «Лига заинтересована. Мы не видим никаких рисков»

Вице-президент КХЛ высказался на тему возвращения пива на стадионы.

– Заинтересована ли kига в возвращении пива на стадионы? Не на всех аренах КХЛ оно разрешено.

– Лига действительно заинтересована, о чем мы неоднократно говорили. Мы не видим в этом никаких рисков. Есть примеры арен, на которых продается пиво, и никаких инцидентов не происходит.

Поэтому мы категорически поддерживаем эту инициативу. Ее продвигают, но, к сожалению, довольно медленно, поскольку существенных изменений нет. Тем не менее компания «Балтика» с этого сезона присоединилась к партнерам КХЛ.

Мы рекламируем «Балтику» безалкогольную, и, возможно, это как-то повлияет на принятие решения на высшем уровне, – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.