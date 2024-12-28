Доброхвалов о КХЛ как самой успешной лиге России по маркетингу и коммуникации: «Болельщики говорят «да». Все цифры у нас рекордные – и по суммарной посещаемости, и по средней»

Вице-президент КХЛ высказался о том, в чем заключается успех лиги.

– Можно ли считать КХЛ самой успешной спортивной лигой России в плане маркетинга и коммуникаций?

– Самим себе оценку давать некорректно. Наши судьи в этом вопросе — болельщики и партнеры. Но все цифры у нас рекордные — и по суммарной посещаемости, и по средней. Поэтому болельщики отвечают на этот вопрос «да». Партнеры, исходя из нашего общения, более чем довольны.

На сегодня КХЛ имеет самое большое количество коммерческих компаний, которые участвуют в партнерстве с субъектами профессионального спорта. Но мы не конкурируем с другими видами спорта. За последние десять лет мы поступательно идем к индустрии развлечений, отсюда у нас большое количество активности на матчах и огромная работа с аудиторией, с медийным контентом. Потому что нам нужно, скорее, отнимать аудиторию у других видов досуга.

Мы точно одни из лидеров по количеству исследований — порядка десяти огромных, масштабных исследований по всей стране ежегодно. Наша потенциальная аудитория сейчас тратит около 5,9 часов в день на то, что можно условно назвать отдыхом или потреблением развлечений. Это либо пребывание в социальных сетях, либо просмотр фильмов, роликов, YouTube, либо походы в кино, развлекательные центры. За это время мы и боремся. Наша задача, чтобы человек, который задумывается вечером, как отдохнуть, выбрал один из продуктов КХЛ. Другим видам спорта мы должны тоже помогать конкурировать с индустрией развлечений, – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.