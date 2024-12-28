Вице-президент КХЛ считает, что конкуренции с футболом нет: «У нас разная аудитория. В футболе более хардкорные болельщики»

Вице-президент КХЛ объяснил, почему у КХЛ нет конкуренции с футболом.

«Мы не считаем это конкуренцией, у нас довольно разная аудитория. Мы считаем, что в футболе более хардкорные болельщики. Мы стараемся делать досуг с точки зрения не только посещения матча, но и в целом знакомства с лигой. Лига и клубы выпускают различные медиапродукты – развлекательные шоу, стримы, подкасты. Это все любит молодежь, а ее действительно тяжело привлечь к классическому спорту. У нее другие интересы

Это самая тяжело привлекаемая аудитория, потому что для нее хоккей – долгий. Заставить современного ребенка, подростка 2-2,5 часа сидеть, смотреть хоккейную трансляцию – это довольно сложно. Поэтому для такой аудитории мы создаем альтернативные продукты. Мы хотим показать, что современны, что нам не чуждо привлечение блогеров и выпуск различных юмористических шоу. Наша задача – зацепить эту аудиторию и показать, что мы можем быть интересными.

Несколько лет назад мы говорили о том, что нашей целью является привести болельщиков на хоккейную арену, чтобы они посмотрели матч, а сейчас такую цель уже не ставим. Во-первых, мы уже сильно близки к максимальной заполняемости во многих городах, а, во-вторых, понимаем, что нужно ставить цель потребление контента о КХЛ – будь то посещение матча, полноценный просмотр трансляций, регулярный просмотр хайлайтов, изучение сайта, просмотр новостей, юмористических шоу.

Наша стратегическая цель сейчас с точки зрения болельщиков – это регулярность контакта, чтобы люди на постоянной основе потребляли тот или иной продукт, который выпускает КХЛ», – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.