Вице-президент КХЛ об интересе к лиге: «Основной трафик зрителей – страны СНГ. На четвертом-пятом месте – США и Германия»
– В каких конкретно странах наибольший интерес?
– Если брать эфирную аудиторию, которая смотрит трансляции и потребляет медиапродукт, то понятно, что основной трафик зрителей, это страны СНГ – Россия, Казахстан, Беларусь. На четвертом-пятом месте – США и Германия. Посещения страниц видеосервиса выросли на 62%, а количество пользователей – на 56%. В мобильном приложении также наблюдается рост количества международных пользователей на 30%.
– Это за счет русскоязычной аудитории?
– В Германии, думаю, что да, а в Северной Америке это любители хоккея. Когда мы продавали права на ESPN, много общались с коллегами, и я тоже задавался вопросом, как выглядит портрет зрителя КХЛ в Северной Америке.
Мне рассказали, что часть американцев настолько любят хоккей, что интересуются всем, что с ним связано, и даже азиатскую лигу иногда посматривают. А мы, понятно, являемся второй по популярности хоккейной лигой в мире, – сказал вице-президент КХЛ.
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