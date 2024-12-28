Вице-президент КХЛ об интересе к лиге: «Основной трафик зрителей – страны СНГ. На четвертом-пятом месте – США и Германия»

Сергей Доброхвалов рассказал об интересе к КХЛ за рубежом.

– В каких конкретно странах наибольший интерес?

– Если брать эфирную аудиторию, которая смотрит трансляции и потребляет медиапродукт, то понятно, что основной трафик зрителей, это страны СНГ – Россия, Казахстан, Беларусь. На четвертом-пятом месте – США и Германия. Посещения страниц видеосервиса выросли на 62%, а количество пользователей – на 56%. В мобильном приложении также наблюдается рост количества международных пользователей на 30%.

– Это за счет русскоязычной аудитории?

– В Германии, думаю, что да, а в Северной Америке это любители хоккея. Когда мы продавали права на ESPN, много общались с коллегами, и я тоже задавался вопросом, как выглядит портрет зрителя КХЛ в Северной Америке.

Мне рассказали, что часть американцев настолько любят хоккей, что интересуются всем, что с ним связано, и даже азиатскую лигу иногда посматривают. А мы, понятно, являемся второй по популярности хоккейной лигой в мире, – сказал вице-президент КХЛ .