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Владимир Плющев: «Претендовать на Кубок Гагарина могут 16 команд. Не вижу фаворита. Ни на Востоке, ни на Западе нет явного лидера»

Владимир Плющев не видит фаворита в борьбе за Кубок Гагарина.

– Я не вижу клуб, который можно было бы назвать фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина. Некоторые результаты чемпионата откровенно удивляют. Меня, например, шокировал проигрыш «Ак Барса» минскому «Динамо» со счетом 1:5. Я понимаю, что в столице Беларуси играть непросто, публика на стадионе гонит своих вперед. Но там очень культурная публика, надо отдать ей должное. Трибуны никогда не пустуют.

Тем не менее «Ак Барс» проиграл динамовцам сначала на своей площадке 1:3, потом на их льду. Хотя команда из Минска борется на «Западе» за зону плей-офф. Для меня такие результаты непонятны.

– То есть, фаворитов сезона вообще нет?

– Претендовать на кубок могут 16 команд, которые выйдут в плей-офф. Выделить из них какой-то один не могу. Тот же «Локомотив», который придерживается строгого, консервативного стиля, не всегда радует болельщиков, играет неровно.

Нигде нет явного лидера – ни на «Востоке», ни на «Западе». Тем интереснее будет борьба за Кубок Гагарина весной, – сказал бывший тренер сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoКубок Гагарина
logoВладимир Плющев
logoДинамо Минск
logoАк Барс
logoКХЛ
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