Владимир Плющев: «Не думаю, что в СКА кризис. Все дело в психологии, тренеры разберутся. В плей-офф все будет нормально»
Владимир Плющев высказался о выступлении СКА.
В пятницу клуб проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ). Это поражение стало для СКА шестым в семи последних матчах.
– Можно ли сказать, что у СКА кризис?
– Не думаю, что в СКА какой-то кризис. Все дело в психологии, думаю, тренеры разберутся и все это поправят.
Есть моменты, которые говорят о том, что психология отстает от физики и техники хоккеистов.
– Нет сомнений в том, что СКА выйдет в плей-офф?
– Да вы что? Я даже не сомневаюсь. Думаю, никаких глобальных проблем у команды нет, скоро все разрешится. В плей-офф у СКА все будет нормально, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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