Владимир Плющев: «Не думаю, что в СКА кризис. Все дело в психологии, тренеры разберутся. В плей-офф все будет нормально»

Владимир Плющев высказался о выступлении СКА.

В пятницу клуб проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ). Это поражение стало для СКА шестым в семи последних матчах.

– Можно ли сказать, что у СКА кризис?

– Не думаю, что в СКА какой-то кризис. Все дело в психологии, думаю, тренеры разберутся и все это поправят.

Есть моменты, которые говорят о том, что психология отстает от физики и техники хоккеистов.

– Нет сомнений в том, что СКА выйдет в плей-офф?

– Да вы что? Я даже не сомневаюсь. Думаю, никаких глобальных проблем у команды нет, скоро все разрешится. В плей-офф у СКА все будет нормально, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .