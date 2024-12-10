Плющев о КХЛ: «Крайне средний уровень хоккея и конкуренции. Много счетов 2:1, 2:0, игры по рельсам. Плей-офф могли запускать уже с октября, кубковые восьмерки определились»
– Позади первая половина чемпионата – впереди первый и единственный перерыв. Как оцените увиденное?
– В последние годы было очень многое сказано о реформировании лиги. Постоянно обсуждается что-то малосущественное в виде новых правил, ограничений зарплатных ведомостей и переходов игроков, ярмарки и прочих мифических вещей.
Но по большому счету все это оказалось крючкотворством. Для меня в сухом остатке – крайне средний уровень хоккея и, как следствие, конкуренции в лиге. Очень много счетов 2:1 или 2:0, оборонительной игры или игры по рельсам.
Не раз говорил о том, что нас ждут жесткие времена – когда вернемся на мировую арену. И увидим, как мы поработали в своем хоккейном хозяйстве.
– Это больше эмоции, а где факты?
– Факт в том, что плей-офф КХЛ мы могли запускать уже с начала октября – после десяти матчей, а не 68. Именно в это время кубковые восьмерки в обеих конференциях, по сути, определились. Причем они на удивление стабильны на протяжении всех последних лет – на Западе практически без перемен, на Востоке меняются одна-две команды.
По сути, этот застой – приговор всем нашим «реформам», потолкам и полам. Ничего не изменилось! За исключением качества хоккея, которое, поверьте, лучше не становится.
– Зато внутри кубковых восьмерок все непредсказуемо, что доказал последний плей-офф...
– Да, внутри интрига есть. Но нет качественного роста. Скажем, что прошлой весной дала нашему хоккею рельсовая игра «Локомотива»? Или оборонительный хоккей «Автомобилиста»?
Посмотрите НХЛ. Там играют в совсем другой хоккей – творческий, атакующий, способствующий постоянному росту игроков, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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