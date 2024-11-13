Владимир Плющев: «Локомотив» – самая зрелищная команда КХЛ. Писатели любят говорить про стиль, но потребности экспертов клуб удовлетворяет»
Владимир Плющев назвал «Локомотив» самой зрелищной командой КХЛ.
Ярославский клуб лидирует в сводной таблице лиги, набрав 48 очков в 27 матчах.
«Команда Никитина сейчас лидер по всем позициям, в том числе по дисциплине и бойцовским качествам. Тренеры знают, что сказать ребятам, а те слушают и выполняют требования.
Не знаю, как «Локомотив» закончит этот сезон, но его уже можно занести команде в плюс. Не хочу слишком перехваливать ярославцев. Надеюсь лишь, они решат наконец-то вопросы с Кубком Гагарина.
И хотя любят у нас всякие писатели про стиль «Локомотива» говорить, это самая зрелищная команда КХЛ, которая удовлетворяет потребности экспертов», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
«Локомотив» выиграл 11-й матч подряд. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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