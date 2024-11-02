Плющев об «Авангарде»: «Там идут серьезные внутренние разборки. Все кивают друг на друга и не могут понять причину бардака. Я уже не уверен, что они выйдут в плей-офф»

Владимир Плющев не уверен, что «Авангард» выйдет в плей-офф.

«По последним событиям, которые там происходят, я уже не уверен, что они точно выйдут в плей-офф. Там идут какие-то серьезные внутренние разборки.

Все кивают друг на друга и не могут понять причину бардака. А она очень простая – надо определить, кто рекомендовал и кто принимал те решения, приведшие к нынешнему плачевному состоянию. Если они на своем льду проигрывают «Ладе », одному из основных конкурентов в борьбе за плей-офф, то дела плохи.

Им надо сильно напрячься, чтобы теперь забирать очки у тех, кто находится выше в таблице. А в текущем состоянии сделать это будет очень тяжело.

Пошли уже центробежные моменты, когда уезжают лучшие легионеры. В команде явно есть напряги по поводу того, что там происходит. Они все живые люди. Решения можно было принять еще осенью, но, видимо, в «Авангарде » посчитали, что авось и так сойдет.

Я уже даже боюсь что-то комментировать, потому что не ожидал, что Омск будет в таком разваленном состоянии», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.