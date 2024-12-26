«Нефтехимик» заключил контракт с Бобковым на 1,5 года. Ранее 33-летний вратарь покинул «Амур»

«Нефтехимик» заключил контракт с Игорем Бобковым.

Соглашение с 33-летним голкипером рассчитано до конца мая 2026 года. Ранее Бобков и «Амур» расторгли договор по инициативе клуба.

В этом сезоне вратарь провел 20 матчей и одержал 4 победы, отражая 89,8% бросков при коэффициенте 2,93.

«Нефтехимик» переподписал контракт с Профакой до 2026 года. С Долгановым, Хоружевым и Точилкиным – до 2027-го