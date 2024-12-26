«Нефтехимик» заключил контракт с Бобковым на 1,5 года. Ранее 33-летний вратарь покинул «Амур»
«Нефтехимик» заключил контракт с Игорем Бобковым.
Соглашение с 33-летним голкипером рассчитано до конца мая 2026 года. Ранее Бобков и «Амур» расторгли договор по инициативе клуба.
В этом сезоне вратарь провел 20 матчей и одержал 4 победы, отражая 89,8% бросков при коэффициенте 2,93.
«Нефтехимик» переподписал контракт с Профакой до 2026 года. С Долгановым, Хоружевым и Точилкиным – до 2027-го
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем