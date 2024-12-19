«Амур» и Бобков расторгли контракт: «Спасибо за все, Боб!»
«Амур» подтвердил уход вратаря Игоря Бобкова.
«Спасибо за все, Боб!
Игорь Бобков покидает Хабаровск. Хоккейный клуб «Амур» и голкипер расторгли соглашение по инициативе клуба
Бобков перешел в «Амур» летом 2023 года, за полтора сезона на Дальнем Востоке он провел 64 матча в регулярных чемпионатах, в которых одержал 22 победы. Также Бобков был нашим основным вратарем в плей-офф Кубка Гагарина-2024, в 6 матчах которого одержал 2 победы.
В нынешнем сезоне Бобков провел 20 матчей, в которых одержал 3 победы при коэффициенте надежности 2,97, отражая 89,7% бросков по своим воротам.
Благодарим Игоря за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в заявлении клуба.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Амура»
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