«Амур» и Бобков расторгли контракт: «Спасибо за все, Боб!»

«Амур» подтвердил уход вратаря Игоря Бобкова.

«Спасибо за все, Боб!

Игорь Бобков покидает Хабаровск. Хоккейный клуб «Амур» и голкипер расторгли соглашение по инициативе клуба

Бобков перешел в «Амур» летом 2023 года, за полтора сезона на Дальнем Востоке он провел 64 матча в регулярных чемпионатах, в которых одержал 22 победы. Также Бобков был нашим основным вратарем в плей-офф Кубка Гагарина-2024, в 6 матчах которого одержал 2 победы.

В нынешнем сезоне Бобков провел 20 матчей, в которых одержал 3 победы при коэффициенте надежности 2,97, отражая 89,7% бросков по своим воротам.

Благодарим Игоря за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в заявлении клуба.

«Амур» совсем не угадывает с трансферами: там платят звездам кучу денег, а те проваливаются