«Спартак» обменяет Хайруллина в «Нефтехимик» на Загидулина. У 29-летнего вратаря 91,9% отраженных бросков в 19 матчах сезона
Артем Загидулин перейдет из «Нефтехимика» в «Спартак» в рамках обмена.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В текущем сезоне 29-летний вратарь провел 19 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, одержал 6 побед и отразил 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,77.
«Нефтехимик» в обмен получит 24-летнего защитника Тимура Хайруллина.
«Спартак» поместил Рыбара в список отказов. Вратарь провел 12 матчей в сезоне КХЛ
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем