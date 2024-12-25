«Нефтехимик» подпишет контракт с Бобковым до конца сезона. «Амур» расторг соглашение с вратарем (Артур Хайруллин)

«Нефтехимик» подпишет контракт с Игорем Бобковым до конца сезона.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее «Амур » расторг соглашение с 33-летним голкипером.

В нынешнем сезоне Бобков провел 20 матчей, в которых одержал 3 победы при коэффициенте надежности 2,97, отражая 89,7% бросков по воротам.

«Спартак» обменяет Хайруллина в «Нефтехимик» на Загидулина. У 29-летнего вратаря 91,9% отраженных бросков в 19 матчах сезона