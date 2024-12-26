«Нефтехимик» переподписал контракт с Профакой до 2026 года. С Долгановым, Хоружевым и Точилкиным – до 2027-го

«Нефтехимик» перезаключил контракты с четырьмя хоккеистами.

Клуб подписал новое соглашение до конца мая 2026 года с 22-летним защитником Лукой Профакой .

Вратарь Филипп Долганов , а также форварды Герман Точилкин и Никита Хоружев остаются в «Нефтехимике» до 2027 года.

Команда идет на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 36 очков в 38 матчах.