«Нефтехимик» переподписал контракт с Профакой до 2026 года. С Долгановым, Хоружевым и Точилкиным – до 2027-го
«Нефтехимик» перезаключил контракты с четырьмя хоккеистами.
Клуб подписал новое соглашение до конца мая 2026 года с 22-летним защитником Лукой Профакой.
Вратарь Филипп Долганов, а также форварды Герман Точилкин и Никита Хоружев остаются в «Нефтехимике» до 2027 года.
Команда идет на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 36 очков в 38 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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