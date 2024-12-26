  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Депутат Журова о Гашеке: «Понимает, что если Россия соберется с игроками НХЛ, будет настоящая «Красная машина». Американцы и канадцы любят наших хоккеистов»
2

Депутат Журова о Гашеке: «Понимает, что если Россия соберется с игроками НХЛ, будет настоящая «Красная машина». Американцы и канадцы любят наших хоккеистов»

Светлана Журова высказалась о силе сборной России.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» заявил, что хотел бы встретиться с руководством НХЛ и обсудить запрет участия россиян в матчах лиги.

«Дело в том, что Гашек – политик. Это мы стараемся быть общественно-политическими деятелями, он же, видимо, решил стать исключительно политиком. Если он выбрал такой путь, значит, действует в своих интересах в угоду тому моменту, в котором находится.

Мы спорт поддерживаем и считаем, что он должен быть вне политики, есть люди, которые считают иначе. Гашек относится именно к таким личностям.

Более того, Гашек прекрасно понимает, что если сборная России соберется с игроками НХЛ и игроками КХЛ, это будет настоящая «Красная машина».

Он же хочет не допустить даже малейшей вероятности, чтобы наши хоккеисты выступили на Олимпийских играх. Хотя очень многие болельщики хотели бы посмотреть на нас.

Американские и канадские болельщики очень хорошо относятся к нашим спортсменам, потому что переживают именно за спорт, и неважно из какой страны приехали игроки. Наших хоккеистов очень любят», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
logoолимпийский хоккейный турнир
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
Политика
logoДоминик Гашек
logoСветлана Журова
logoНХЛ
Р-Спорт
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Свищев о Гашеке: «Пенсионер с деменцией и маразматическими отклонениями. НХЛ может его выслушать, но никакие меры к россиянам не примет»
7сегодня, 17:49
Валуев о Гашеке: «Начитался книжек про власть и принцип «разделяй и властвуй». Решил подтверждать необходимость политическому бомонду за счет манипуляций с нашими спортсменами»
3сегодня, 15:32
Депутат Журова: «Если Россию допустят на Олимпиаду, у нас дрим-тим соберется, где сплошь звезды НХЛ – как сборная США по баскетболу. Американцы ждут россиян на ОИ, думаю»
4023 декабря, 08:26
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о 5:6 с ЦСКА: «Первый период – худший для СКА в сезоне. В перерыве был мужской разговор, не только от меня – лидеры подключились, и мы увидели совсем другую команду»
7сегодня, 22:04
Шевченко о Котляревском: «У него очень серьезное повреждение, прогрессирующее. Клуб КХЛ интересовался Михаилом, но поставил крест. «Северсталь» решила, что это не помешает»
1сегодня, 21:44
Кто круче Капризова? Сравните его результативность с другими звездами
сегодня, 21:30Спецпроект
Ротенберг о Кузнецове: «Звезда КХЛ, не только СКА, долго не будет играть. Не говорю, что Провольнев умышленно бил в голову, не хочу искать козлов отпущения. Работу судей не буду комментировать»
7сегодня, 21:09
Воробьев о 6:5 со СКА: «Фантастический первый период от ЦСКА. В третьем немного скатились, соперник прибавил, у них качественная атака»
1сегодня, 20:54
Ротенберг о частых заменах вратарей: «Каждый раз задаете этот вопрос, вы из Бостона? Голкиперы СКА никогда не сдаются. Давайте с уважением к ним относиться»
68сегодня, 20:16
ЦСКА одержал 9-ю победу подряд, обыграв СКА. Команда Воробьева догнала «Спартак» по очкам на Западе
8сегодня, 19:43
У «Торпедо» 5 поражений в 6 последних матчах, 3 – подряд. Команда Ларионова идет 8-й на Западе
28сегодня, 19:27
Ротенберг о травме Кузнецова: «Удар в голову – сотрясение, он был без сознания. Диагноз очень плохой, выбыл надолго, думаю»
60сегодня, 19:17
СКА пропустил 6 шайб впервые в сезоне – от ЦСКА. Команда Ротенберга идет 6-й на Западе
53сегодня, 19:03
Ко всем новостям
Последние новости
Никитин о 5:0 с «Торпедо»: «Давно отошел от клише «хорошо играешь – выигрываешь». «Локомотив» 2 раза дал сопернику сыграть 5 на 3 – непозволительно для топ‑команды»
8сегодня, 20:43
ЦСКА обыграл СКА впервые за 8 матчей. Побед не было с апреля 2023 года
1сегодня, 20:33
Ларионов о 0:5 от «Локомотива»: «Торпедо» нужно преодолеть невезение, боязнь завершать моменты. Не понял, за что были два удаления. С 0:3 против такой команды трудно вернуться в игру»
9сегодня, 20:01
Демидов забил в третьем матче подряд – ЦСКА. У форварда СКА 9+14 в 37 играх при полезности «+17»
7сегодня, 19:07
«Нефтехимик» подпишет контракт с Бобковым до конца сезона. «Амур» расторг соглашение с вратарем (Артур Хайруллин)
3сегодня, 18:42
Козлов о 5:4 с «Амуром»: «Салават» хотел выиграть малой кровью, хоккейного бога нельзя обманывать. Обогнать «Трактор» или нет – так не смотрим, важном содержание игры»
4сегодня, 18:30
«Спартак» обменяет Хайруллина в «Нефтехимик» на Загидулина. У 29-летнего вратаря 91,9% отраженных бросков в 19 матчах сезона
5сегодня, 18:20
Депутат Свищев о Гашеке: «Пенсионер с деменцией и маразматическими отклонениями. НХЛ может его выслушать, но никакие меры к россиянам не примет»
7сегодня, 17:49
Гатиятулин об 1:5 от «Динамо» Минск: «У «Ак Барса» не первый раз после яркого матча не получается следующий. Сегодня совсем ничего не получалось»
3сегодня, 17:39
Геркус о гонке Овечкина за Гретцки: «Когда до рекорда останется 5 шайб, начнется психоз, все будут следить. Александр – наше национальное достояние»
4сегодня, 16:14
Рекомендуем