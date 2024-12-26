Депутат Журова о Гашеке: «Понимает, что если Россия соберется с игроками НХЛ, будет настоящая «Красная машина». Американцы и канадцы любят наших хоккеистов»
Ранее бывший вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» заявил, что хотел бы встретиться с руководством НХЛ и обсудить запрет участия россиян в матчах лиги.
«Дело в том, что Гашек – политик. Это мы стараемся быть общественно-политическими деятелями, он же, видимо, решил стать исключительно политиком. Если он выбрал такой путь, значит, действует в своих интересах в угоду тому моменту, в котором находится.
Мы спорт поддерживаем и считаем, что он должен быть вне политики, есть люди, которые считают иначе. Гашек относится именно к таким личностям.
Более того, Гашек прекрасно понимает, что если сборная России соберется с игроками НХЛ и игроками КХЛ, это будет настоящая «Красная машина».
Он же хочет не допустить даже малейшей вероятности, чтобы наши хоккеисты выступили на Олимпийских играх. Хотя очень многие болельщики хотели бы посмотреть на нас.
Американские и канадские болельщики очень хорошо относятся к нашим спортсменам, потому что переживают именно за спорт, и неважно из какой страны приехали игроки. Наших хоккеистов очень любят», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
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