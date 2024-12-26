Депутат Журова о Гашеке: «Понимает, что если Россия соберется с игроками НХЛ, будет настоящая «Красная машина». Американцы и канадцы любят наших хоккеистов»

Светлана Журова высказалась о силе сборной России.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» заявил , что хотел бы встретиться с руководством НХЛ и обсудить запрет участия россиян в матчах лиги.

«Дело в том, что Гашек – политик. Это мы стараемся быть общественно-политическими деятелями, он же, видимо, решил стать исключительно политиком. Если он выбрал такой путь, значит, действует в своих интересах в угоду тому моменту, в котором находится.

Мы спорт поддерживаем и считаем, что он должен быть вне политики, есть люди, которые считают иначе. Гашек относится именно к таким личностям.

Более того, Гашек прекрасно понимает, что если сборная России соберется с игроками НХЛ и игроками КХЛ , это будет настоящая «Красная машина».

Он же хочет не допустить даже малейшей вероятности, чтобы наши хоккеисты выступили на Олимпийских играх. Хотя очень многие болельщики хотели бы посмотреть на нас.

Американские и канадские болельщики очень хорошо относятся к нашим спортсменам, потому что переживают именно за спорт, и неважно из какой страны приехали игроки. Наших хоккеистов очень любят», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.