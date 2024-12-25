Валуев о Гашеке: «Начитался книжек про власть и принцип «разделяй и властвуй». Решил подтверждать необходимость политическому бомонду за счет манипуляций с нашими спортсменами»
Николай Валуев призвал не обращать внимания на высказывания Доминика Гашека.
Ранее бывший вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» заявил, что хотел бы встретиться с руководством НХЛ и обсудить запрет участия россиян в матчах лиги.
«Чушь. Гашек начитался книжек про власть и ее принцип «разделяй и властвуй». Свою необходимость политическому бомонду Чехии и ЕС Гашек решил подтверждать за счет манипуляций с нашими спортсменами.
Эти манипуляции обзываются «помощью», за которую попросят предать. Гашек ищет себе место. Нас это не должно волновать», – заявил депутат Госдумы РФ Николай Валуев.
Гашек о поездке менеджеров «Монреаля» в Петербург: «Как же грустно за организацию с такой историей. Вы понимаете, что рекламируете конфликт?»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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