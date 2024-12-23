Депутат Журова: «Если Россию допустят на Олимпиаду, у нас дрим-тим соберется, где сплошь звезды НХЛ – как сборная США по баскетболу. Американцы ждут россиян на ОИ, думаю»
Светлана Журова высказалась о возможном возвращении сборной России на Олимпиаду.
«Представьте, если нашу сборную по хоккею допустят на ближайшую Олимпиаду. У нас же дрим-тим соберется, команда мечты, где сплошь звезды НХЛ. Наша хоккейная сборная – это как сборная США по баскетболу.
Думаю, американцы ждут наших хоккеистов на Олимпийских играх, они же получают удовольствие от игры наших ребят в НХЛ.
Было бы здорово, чтобы не только конькобежные виды спорта, но и все зимние виды спорта были допущены на Игры», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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