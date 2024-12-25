  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Депутат Свищев о Гашеке: «Пенсионер с деменцией и маразматическими отклонениями. НХЛ может его выслушать, но никакие меры к россиянам не примет»
6

Депутат Свищев о Гашеке: «Пенсионер с деменцией и маразматическими отклонениями. НХЛ может его выслушать, но никакие меры к россиянам не примет»

Дмитрий Свищев считает, что НХЛ не воспримет всерьез заявления Доминика Гашека.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» заявил, что хотел бы встретиться с руководством НХЛ и обсудить запрет участия россиян в матчах лиги.

«Совершенно спятил мужик! Пенсионер, у которого начались деменция и маразматические отклонения, что с него взять? Надо отнестись к нему со снисхождением и пониманием.

НХЛ может его выслушать только из уважения к былому прошлому, но никакие меры в отношении россиян, конечно, приняты не будут. К сожалению, сейчас Гашек в политической агонии, и пытается быть против всего русского.

Но это уже немодная история, наоборот, надо быть за дружбу народов, тогда он будет современным», – сказал член комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
Политика
logoДоминик Гашек
Р-Спорт
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
logoНХЛ
logoКХЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Валуев о Гашеке: «Начитался книжек про власть и принцип «разделяй и властвуй». Решил подтверждать необходимость политическому бомонду за счет манипуляций с нашими спортсменами»
3сегодня, 15:32
Депутат Свищев: «Овечкин – спортсмен года. Он бьет рекорды, любит свою страну и строит академию в России. Нужно больше таких людей, тогда у нас не будет проблем»
17вчера, 15:03
Фетисов о словах Гашека про боссов «Монреаля» в Петербурге: «Дешевый популизм. Шайба ему по голове попадала несколько раз, больной человек»
721 декабря, 17:40
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. ЦСКА противостоит СКА, «Торпедо» принимает «Локомотив», «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо»
36828 минут назадLive
Кузнецов травмировался после силового от Провольнева во 2-м периоде. Форвард СКА в сопровождении врачей покинул лед
1034 минуты назад
ЦСКА – второй клуб в истории КХЛ, забивший 2 гола на 1-й минуте. ХК МВД сделал это против «Северстали» в 2009-м
10сегодня, 17:25
ЦСКА забил СКА 5 голов в первом периоде. Ротенберг снова выпустил Заврагина, замененного на 1-й минуте
144сегодня, 17:10
Ливо впервые сделал хет-трик в КХЛ. Форвард «Салавата» единолично лидирует в гонке бомбардиров
19сегодня, 16:52
Ротенберг поменял Заврагина на Мойсевича на 1-й минуте после двух пропущенных шайб от ЦСКА
113сегодня, 16:41
«Спартак» поместил Рыбара в список отказов. Вратарь провел 12 матчей в сезоне КХЛ
5сегодня, 16:26
Акользин дебютирует за СКА в дерби против ЦСКА – в 4-м звене с Демидовым
1сегодня, 16:01
Кожевников об Овечкине: «Может перейти в СКА, только если Путин его попросит. Но президент в эти игры не играет, он все время о стране думает»
38сегодня, 15:19
Вратарь «Авангарда» Хомченко продолжит карьеру в ЦСКА (Артур Хайруллин)
14сегодня, 14:55
Ко всем новостям
Последние новости
Козлов о 5:4 с «Амуром»: «Салават» хотел выиграть малой кровью, хоккейного бога нельзя обманывать. Обогнать «Трактор» или нет – так не смотрим, важном содержание игры»
4 минуты назад
«Спартак» обменяет Хайруллина в «Нефтехимик» на Загидулина. У 29-летнего вратаря 91,9% отраженных бросков в 19 матчах сезона
14 минут назад
Гатиятулин об 1:5 от «Динамо» Минск: «У «Ак Барса» не первый раз после яркого матча не получается следующий. Сегодня совсем ничего не получалось»
155 минут назад
Геркус о гонке Овечкина за Гретцки: «Когда до рекорда останется 5 шайб, начнется психоз, все будут следить. Александр – наше национальное достояние»
4сегодня, 16:14
Крикунов об армейском дерби: «У ЦСКА длинная победная серия, они нашли свою игру, СКА набирает форму. Принципиальный матч, битва двух столиц, интересное зрелище»
3сегодня, 15:46
Валуев о Гашеке: «Начитался книжек про власть и принцип «разделяй и властвуй». Решил подтверждать необходимость политическому бомонду за счет манипуляций с нашими спортсменами»
3сегодня, 15:32
«Сочи» отказался продавать Грэма в «Куньлунь» (Артур Хайруллин)
1сегодня, 15:11
«Северсталь» переподписала контракт со Скореновым. Новое соглашение – до 2027 года
сегодня, 14:11
Генменеджер «Трактора» об обмене Котляревского и Щучинова: «Непростое решение. Коростелев давно был в зоне наших интересов – он один из самых острых вингеров в КХЛ»
6сегодня, 13:35
«Металлург» заплатил 25 млн рублей «Ладе» за Джозефса (Артур Хайруллин)
2сегодня, 12:44
Рекомендуем