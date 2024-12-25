Депутат Свищев о Гашеке: «Пенсионер с деменцией и маразматическими отклонениями. НХЛ может его выслушать, но никакие меры к россиянам не примет»
Дмитрий Свищев считает, что НХЛ не воспримет всерьез заявления Доминика Гашека.
Ранее бывший вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» заявил, что хотел бы встретиться с руководством НХЛ и обсудить запрет участия россиян в матчах лиги.
«Совершенно спятил мужик! Пенсионер, у которого начались деменция и маразматические отклонения, что с него взять? Надо отнестись к нему со снисхождением и пониманием.
НХЛ может его выслушать только из уважения к былому прошлому, но никакие меры в отношении россиян, конечно, приняты не будут. К сожалению, сейчас Гашек в политической агонии, и пытается быть против всего русского.
Но это уже немодная история, наоборот, надо быть за дружбу народов, тогда он будет современным», – сказал член комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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