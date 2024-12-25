Доминик Гашек: «Каждое публичное появление россиян – это реклама действий страны. В то же время многие российские спортсмены заслуживают нашей помощи»

Доминик Гашек хочет, чтобы НХЛ наложила санкции на российских хоккеистов.

«Каждое публичное появление российских граждан – например, хоккеистов – это огромная реклама действий России. Такая реклама приводит к множеству потерянных и искалеченных человеческих жизней. Это факт.

Надеюсь, что в 2025 году у меня будет возможность поговорить на эту тему с высшими чинами Канады, а также НХЛ , и что вместе мы изменим подход, цена которому – человеческие жизни. Это не будет стоить налогоплательщикам ни единого доллара.

В то же время мы поможем и российским спортсменам, чтобы им не пришлось прожить остаток жизни, зная, что люди, в том числе их сограждане, погибли из-за их публичного выступления – игры.

Многие российские спортсмены заслуживают нашей помощи, и я буду рад помочь, если будет такая возможность», – написал бывший голкипер клубов НХЛ и московского «Спартака» Доминик Гашек .

Гашек о поездке менеджеров «Монреаля» в Петербург: «Как же грустно за организацию с такой историей. Вы понимаете, что рекламируете конфликт?»