Курдин о матч-штрафе Кучерова: «Симуляцию Ткачака надо зафиксировать – он показывал на колено, но ничего не было. Мэттью сыграл на судей, а потом спокойно вышел на лед»
Форвард «Тампы» был наказан в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:0) за удар Мэттью Ткачака коленом в колено.
«Что касается эпизода, про который все говорят, что Кучеров пошел жестко в соперника, то, на мой взгляд, там не было явного колена. Никита больше бедром бил.
Там надо зафиксировать симуляцию Ткачака. Он показывал на колено, но я пересмотрел эпизод – ничего не было. И потом Ткачак вышел на лед, спокойно играл. Если бы Кучеров нанес сильный удар, то его бы не так уносили.
Ткачак сыграл на судей, повлиял на матч‑штраф», – сказал первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин.
Две новости про Кучерова: хорошая – у него 50 очков, плохая – похоже, будет дисквалификация
Кучеров был удален до конца матча с «Флоридой» за удар Ткачака коленом в колено. До этого он забросил 15-ю шайбу в сезоне, набрав 50-е очко в 30-й игре
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