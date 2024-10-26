Малкин о россиянах в НХЛ: «Мичков здорово играет, идет среди лидеров по бомбардирам‑новичкам. Чинахов нравится, за Кучеровым всегда интересно смотреть»

Евгений Малкин оценил игру Матвея Мичкова за «Филадельфию».

На счету 19-летнего форварда 7 (3+4) очков в 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

– Как вы думаете, кто может выиграть «Колдер Трофи» в этом сезоне, став лучшим новичком НХЛ?

– Все говорят про Матвея Мичкова . Я смотрю его матчи. Он очень здорово играет. Видно, что парень с характером. В каждом моменте бьется. Забил гол, еще раньше сделал дубль. Могу пожелать Матвею только удачи.

– А кого вообще из россиян отметите в НХЛ?

– Мне нравится Егор Чинахов из «Коламбуса » – какое у него катание, как он владеет шайбой. Есть молодые перспективные ребята из России. И здорово, что они приезжают в НХЛ, пробиваются наверх – к лучшим хоккеистам мира. Будем за ними наблюдать.

Чинахов на «Колдера» уже не может претендовать, но Мичков идет среди лидеров по бомбардирам‑новичкам. Кроме того, всегда интересно смотреть, как Никита Кучеров идет за очередным «Арт Росс Трофи». Конкуренцию ему может составить Кирилл Капризов, недавно сделавший дубль.

Приятно видеть, что Сергей Бобровский одержал 400‑ю победу в чемпионатах НХЛ, и я его с этим поздравляю. В общем, в России всегда были хорошие хоккеисты, которые могут становиться лучшими в мире, – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.