Курдин о Кучерове: «В советские времена сказали бы, что пик уже прошел. 100 очков за сезон он наберет, может, даже и больше»
Нападающий «Тампы» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:1).
«Никита всегда хочет быть лучшим. Видно, что у него желания – хоть отбавляй, не наигрался еще.
У Кучерова может получиться хороший сезон, если не будет травм. Ну и, конечно, должно быть везение, в спорте без него никуда.
Не сомневаюсь, что он и дальше будет забивать, но главное – не падать ниже своего уровня, быть полезным игроком. Свои 100 очков за сезон он наберет, может даже и больше.
Никите сейчас 31 год, в советские времена бы сказали, что пик уже прошел.
Но если смотреть на хоккеистов сейчас, на примере Кучерова и Панарина мы видим, что пиковый возраст хоккеистов сдвинулся.
Люди стали дольше играть и после тридцати могут показывать лучший хоккей. Наверное, Никита сейчас действительно в лучшей форме за свою карьеру», – сказал Геннадий Курдин, первый тренер Никиты Кучерова.
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