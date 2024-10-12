Курдин о Кучерове: «В советские времена сказали бы, что пик уже прошел. 100 очков за сезон он наберет, может, даже и больше»

Геннадий Курдин оценил игру Никиты Кучерова против «Каролины».

Нападающий «Тампы» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:1).

«Никита всегда хочет быть лучшим. Видно, что у него желания – хоть отбавляй, не наигрался еще.

У Кучерова может получиться хороший сезон, если не будет травм. Ну и, конечно, должно быть везение, в спорте без него никуда.

Не сомневаюсь, что он и дальше будет забивать, но главное – не падать ниже своего уровня, быть полезным игроком. Свои 100 очков за сезон он наберет, может даже и больше.

Никите сейчас 31 год, в советские времена бы сказали, что пик уже прошел.

Но если смотреть на хоккеистов сейчас, на примере Кучерова и Панарина мы видим, что пиковый возраст хоккеистов сдвинулся.

Люди стали дольше играть и после тридцати могут показывать лучший хоккей. Наверное, Никита сейчас действительно в лучшей форме за свою карьеру», – сказал Геннадий Курдин, первый тренер Никиты Кучерова.