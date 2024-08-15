Кучеров – лучший вингер НХЛ на данный момент, Панарин – 5-й, Капризов – 7-й, Овечкин – 19-й (NHL Network)
Никита Кучеров признан лучшим крайним нападающим НХЛ.
NHL Network опубликовал рейтинг из 20 лучших вингеров НХЛ на данный момент.
Упоминания заслужили три россиянина – первую позицию занял Никита Кучеров. В десятку лучших также вошли Артемий Панарин и Кирилл Капризов.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Никита Кучеров («Тампа»);
2. Мэттью Ткачак («Флорида»);
3. Микко Рантанен («Колорадо»);
4. Давид Пастрняк («Бостон»);
5. Артемий Панарин («Рейнджерс»);
6. Джейсон Робертсон («Даллас»);
7. Кирилл Капризов («Миннесота)»;
8. Вильям Нюландер («Торонто»);
9. Сэм Райнхарт («Флорида»);
10. Митч Марнер («Торонто»);
...
19. Александр Овечкин («Вашингтон»).
16.Гюнцель
18.Маршанд - вообще за Пастой должен быть не в обиду Панаре
В десятку вошли три, в "рейтинг из 20 лучших" вошло четыре же? Или у меня проблемы с начальной логикой?