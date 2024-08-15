Кучеров – лучший вингер НХЛ на данный момент, Панарин – 5-й, Капризов – 7-й, Овечкин – 19-й (NHL Network)

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Никита Кучеров признан лучшим крайним нападающим НХЛ.

NHL Network опубликовал рейтинг из 20 лучших  вингеров НХЛ на данный момент.

Упоминания заслужили три россиянина – первую позицию занял Никита Кучеров. В десятку лучших также вошли Артемий Панарин и Кирилл Капризов.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Никита Кучеров («Тампа»);

2. Мэттью Ткачак («Флорида»);

3. Микко Рантанен («Колорадо»);

4. Давид Пастрняк («Бостон»);

5. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

6. Джейсон Робертсон («Даллас»);

7. Кирилл Капризов («Миннесота)»;

8. Вильям Нюландер («Торонто»);

9. Сэм Райнхарт («Флорида»);

10. Митч Марнер («Торонто»);

...

19. Александр Овечкин («Вашингтон»).

19 комментариев
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Ответ Kuznechkin
Комментарий скрыт
Пойнт второй бамбардир команды отстал на 54 очка от Кучерова. Это более чем показательно, кто от кого зависим.
+17
-1
+16
Куч и есть Лучший вингер НХЛ.
+12
-1
+11
Ткачак и Рантанен никак не должны быть выше Панарина и Пастрняка
+12
-5
+7
Ответ Kuznechkin
Комментарий скрыт
а ты если бы главным тренером был, к Кучерову в звено бы бревён ставил?
+5
0
+5
Ответ Буратинка
"NHL Network опубликовал рейтинг из 20 лучших вингеров НХЛ на данный момент. Упоминания заслужили три россиянина – первую позицию занял Никита Кучеров. В десятку лучших также вошли Артемий Панарин и Кирилл Капризов." Овечкин больше не россиянин?!
19 место теперь десятка?
+6
-1
+5
Ткачак переоценен - да, там много характера, но как игрок он точно хуже Пастрняка и Панарина.
+4
0
+4
А как же русофобия?
+3
-2
+1
На удивление адекватный список
+4
-3
+1
Ну че то как то низко для
16.Гюнцель
18.Маршанд - вообще за Пастой должен быть не в обиду Панаре
+3
-3
0
Первое место бесспорно,Рантанен высоковато.
0
0
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если судить по предыдущему сезону, то первая тройка четко определяется списком бомбардиров - Куч, Хлеб, Паста... Ткачука и Рантанена за заслуги в последних двух КС поставили, я думаю
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Никита Кучеров реально лучший вингер НХЛ, респект игроку.
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Ответ Kuznechkin
тут не про зависимость, а про то что бамбардир без толковых партнеров не станет банбандиром)
Однако, Куч как-то справляется. И он нужен партнёрам больше, чем они ему.
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Ответ Kuznechkin
тут не про зависимость, а про то что бамбардир без толковых партнеров не станет банбандиром)
Очень ошибочное мнение, а зависимость прямая будут условные бревна выбьет условно единицу, поставят нормальных выбьет условно двойку, поставят топов выбьет условно тройку, свое он так и так наберёт
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Ответ aomaroff
19 место теперь десятка?
Двадцать лучших это теперь десятка?
В десятку вошли три, в "рейтинг из 20 лучших" вошло четыре же? Или у меня проблемы с начальной логикой?
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Ответ Буратинка
Двадцать лучших это теперь десятка? В десятку вошли три, в "рейтинг из 20 лучших" вошло четыре же? Или у меня проблемы с начальной логикой?
В 20 лучших есть 10 лучших, что непонятного...
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