Кучеров – лучший вингер НХЛ на данный момент, Панарин – 5-й, Капризов – 7-й, Овечкин – 19-й (NHL Network)

Никита Кучеров признан лучшим крайним нападающим НХЛ.

NHL Network опубликовал рейтинг из 20 лучших вингеров на данный момент.

Упоминания заслужили три россиянина – первую позицию занял Никита Кучеров. В десятку лучших также вошли Артемий Панарин и Кирилл Капризов.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. («Тампа»);

2. («Флорида»);

3. («Колорадо»);

4. («Бостон»);

5. («Рейнджерс»);

6. («Даллас»);

7. («Миннесота)»;

8. («Торонто»);

9. («Флорида»);

10. («Торонто»);

...

19. («Вашингтон»).