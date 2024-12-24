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«Локомотив» подписал с Киселевичем контракт до конца сезона. 34-летний защитник был на пробном соглашении

«Локомотив» подписал контракт с Богданом Киселевичем до конца сезона.

Ранее 34-летний защитник находился на пробном соглашении и провел за ярославцев одну игру в Фонбет чемпионате КХЛ.

В этом сезоне Киселевич также выступал за «Нефтехимик». В его активе 26 матчей и 3 (0+3) очка при полезности «минус 4».

Шевченко про Киселевича: «Он в «Авангарде» стал жертвой доктора, который известен и другими «подвигами». Леонтьев мне сказал, что время Богдана прошло»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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