«Локомотив» подписал с Киселевичем контракт до конца сезона. 34-летний защитник был на пробном соглашении

«Локомотив» подписал контракт с Богданом Киселевичем до конца сезона.

Ранее 34-летний защитник находился на пробном соглашении и провел за ярославцев одну игру в Фонбет чемпионате КХЛ.

В этом сезоне Киселевич также выступал за «Нефтехимик». В его активе 26 матчей и 3 (0+3) очка при полезности «минус 4».

Шевченко про Киселевича: «Он в «Авангарде» стал жертвой доктора, который известен и другими «подвигами». Леонтьев мне сказал, что время Богдана прошло»