Шевченко про Киселевича: «Он в «Авангарде» стал жертвой доктора, который известен и другими «подвигами». Леонтьев мне сказал, что время Богдана прошло»

Алексей Шевченко рассказал о том, как в «Авангарде» лечили Богдана Киселевича.

34-летний защитник в мае покинул омский клуб. Нынешний сезон он начал в «Нефтехимике », в ноябре клуб поместил его в список отказов. 10 декабря Киселевич подписал пробный контракт с «Локомотивом », но после этого на лед пока не выходил.

«У него были проблемы. Я могу четко сказать вам об этом. Я не боюсь никого, ну пары человек.

Так вот, Богдан Киселевич стал жертвой доктора в «Авангарде ». Когда у него были повреждения, доктор относился к нему без понимания.

Его заставляли играть – и из-за этого у него возникли проблемы. Но этот доктор известен и другими «подвигами». Оттуда и пошел спад.

Но я говорил Богдану: «Травмы – это понятно, но ты же стал плохо играть в ЦСКА ». Там тоже какие-то свои моменты.

Но он в «Нефтехимике » не закрепился. И Леонтьев мне сказал, что время Киселевича прошло. Я спросил: «У вас конфликт был?» Он: «Нет, его время прошло», – сообщил журналист Шевченко .

В нынешнем сезоне Богдан Киселевич провел 25 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 3 (0+3) балла при полезности «минус 3». Его статистика – здесь .