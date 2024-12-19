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Шевченко про Киселевича: «Он в «Авангарде» стал жертвой доктора, который известен и другими «подвигами». Леонтьев мне сказал, что время Богдана прошло»

Алексей Шевченко рассказал о том, как в «Авангарде» лечили Богдана Киселевича.

34-летний защитник в мае покинул омский клуб. Нынешний сезон он начал в «Нефтехимике», в ноябре клуб поместил его в список отказов. 10 декабря Киселевич подписал пробный контракт с «Локомотивом», но после этого на лед пока не выходил.

«У него были проблемы. Я могу четко сказать вам об этом. Я не боюсь никого, ну пары человек.

Так вот, Богдан Киселевич стал жертвой доктора в «Авангарде». Когда у него были повреждения, доктор относился к нему без понимания.

Его заставляли играть – и из-за этого у него возникли проблемы. Но этот доктор известен и другими «подвигами». Оттуда и пошел спад.

Но я говорил Богдану: «Травмы – это понятно, но ты же стал плохо играть в ЦСКА». Там тоже какие-то свои моменты.

Но он в «Нефтехимике» не закрепился. И Леонтьев мне сказал, что время Киселевича прошло. Я спросил: «У вас конфликт был?» Он: «Нет, его время прошло», – сообщил журналист Шевченко.

В нынешнем сезоне Богдан Киселевич провел 25 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 3 (0+3) балла при полезности «минус 3». Его статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «СЭ Хоккейный»
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