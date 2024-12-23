Паник получит 45 млн рублей от «Локомотива» за остаток сезона. Еще 4,5 млн форвард заработает за 3 набранных очка (Михаил Зислис)

Рихард Паник заработает 45 млн рублей в «Локомотиве» за остаток сезона.

Ранее 33-летний форвард подписал контракт с ярославским клубом до конца мая 2025 года.

Сообщалось , что Паник получит 15 миллионов рублей за оставшуюся часть нынешнего сезона.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса , 33-летний словацкий нападающий получит 45 миллионов рублей по контракту с «Локомотивом ». Еще 4,5 млн рублей Паник заработает в качестве бонусов за три набранных очка.

В этом году экс-нападающий «Вашингтона» и других клубов НХЛ набрал 13 (6+7) очков в 18 матчах чемпионата Словакии за «Слован».