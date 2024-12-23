Паник получит 45 млн рублей от «Локомотива» за остаток сезона. Еще 4,5 млн форвард заработает за 3 набранных очка (Михаил Зислис)
Рихард Паник заработает 45 млн рублей в «Локомотиве» за остаток сезона.
Ранее 33-летний форвард подписал контракт с ярославским клубом до конца мая 2025 года.
Сообщалось, что Паник получит 15 миллионов рублей за оставшуюся часть нынешнего сезона.
По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 33-летний словацкий нападающий получит 45 миллионов рублей по контракту с «Локомотивом». Еще 4,5 млн рублей Паник заработает в качестве бонусов за три набранных очка.
В этом году экс-нападающий «Вашингтона» и других клубов НХЛ набрал 13 (6+7) очков в 18 матчах чемпионата Словакии за «Слован».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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