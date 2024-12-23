  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Паник получит 45 млн рублей от «Локомотива» за остаток сезона. Еще 4,5 млн форвард заработает за 3 набранных очка (Михаил Зислис)
5

Паник получит 45 млн рублей от «Локомотива» за остаток сезона. Еще 4,5 млн форвард заработает за 3 набранных очка (Михаил Зислис)

Рихард Паник заработает 45 млн рублей в «Локомотиве» за остаток сезона.

Ранее 33-летний форвард подписал контракт с ярославским клубом до конца мая 2025 года.

Сообщалось, что Паник получит 15 миллионов рублей за оставшуюся часть нынешнего сезона.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 33-летний словацкий нападающий получит 45 миллионов рублей по контракту с «Локомотивом». Еще 4,5 млн рублей Паник заработает в качестве бонусов за три набранных очка. 

В этом году экс-нападающий «Вашингтона» и других клубов НХЛ набрал 13 (6+7) очков в 18 матчах чемпионата Словакии за «Слован».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Михаил Зислис
logoКХЛ
деньги
logoРихард Паник
logoЛокомотив
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Камара заработает 12 млн рублей в «Ладе». Форвард подписал контракт до конца сезона (Михаил Зислис)
21 декабря, 20:21
Никитин об удалении Мельничука: «Шайба летела к нам на скамейку, Алексей ее ловил, чтобы никому не попало в лицо. Была рука за территорией лавки? Лайнсмен сказал – была, главный судья поверил»
217 декабря, 21:32
Паник получит 15 млн рублей от «Локомотива» за остаток сезона (Metaratings)
116 декабря, 14:25
Рекомендуем
Главные новости
Овечкин о сыновьях: «Один хочет быть вратарем, другой – нападающим. Они играют так: каждый делает по 10 бросков, потом меняются местами»
112 минут назад
Дюков об опросе ВЦИОМ: «Футбол популярнее, но именно хоккей – национальный спорт. Успехи советского и российского хоккея выше, чем у футбола, это определило результат»
3058 минут назад
Овечкин не сыграет в последнем матче «Вашингтона» перед паузой в НХЛ. Александр не поедет в Бостон и будет тренироваться на домашней арене
7сегодня, 10:15
Губерниев озвучил комментатора в мультсериале «Чемпионы»: «Наше поколение кайфовало от мультфильма «Шайбу Шайбу!» Здорово, что «Союзмультфильм» бережно перенес все лучшее из классики»
9сегодня, 09:33
КХЛ. «Сибирь» примет «Адмирал», «Металлург» против «Авангарда», «Салават» сыграет с «Амуром», «Динамо» Москва – с «Ак Барсом»
36сегодня, 09:26
Депутат Журова: «Если Россию допустят на Олимпиаду, у нас дрим-тим соберется, где сплошь звезды НХЛ – как сборная США по баскетболу. Американцы ждут россиян на ОИ, думаю»
21сегодня, 08:26
«Татнефть» увеличила капитал «Ак Барса» со 100 тысяч до 236,9 млн рублей. В 2023-м убыток клуба составил 361,7 млн («Бизнес Online»)
2сегодня, 08:12
Маккиннон набрал 57 очков в 36 матчах и возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с отрывом в 5 баллов. Макдэвид догнал Кучерова и Капризова
25сегодня, 08:01
НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Нью-Джерси», «Флорида» против «Тампы», «Вашингтон» сыграт с «Бостоном», «Питтсбург» – с «Филадельфией»
3сегодня, 07:55
Андрей Назаров: «КХЛ развивается и двигается вперед. В современном мире уважают только сильных. Яркий пример: приезд одного из глав западных государств к нашему национальному лидеру за консультациями»
16сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Северсталь» продлит контракт с Аймурзиным до конца сезона-2025/26 (Metaratings)
130 минут назад
Дегтярев о мультфильме «Чемпионы»: «Спорт должен укореняться в культуре, становиться нормой для детей и взрослых. Мультипликация – отличный инструмент, Минспорта поддерживает «Союзмультфильм»
2сегодня, 10:29
Кожевников о Гашеке: «Мал клоп да вонюч. Во многом из-за его истерики «Коламбус» отменил «Вечер русского наследия». Если реагировать на это со смехом – проиграем, должна быть агрессивная политика в СМИ»
1сегодня, 09:59
Козырев решил продлить контракт с «Северсталью». Клуб занимает 6-е место на Западе (Алексей Потапов)
3сегодня, 09:44
Кочетков о 3:1: «Сложное начало: первый бросок – сразу гол. «Каролина» контролировала игру во 2-м периоде, у «Рейнджерс» не было шансов, по-моему»
сегодня, 09:13
Голдобин о решении разбить тройку с Порядиным и Морозовым: «Мне без разницы – буду играть, с кем поставят, решает тренер. Это дает плоды»
2сегодня, 08:54
Потанин о любимом игроке НХЛ: «Болею за Овечкина, мы друзья. Я очень радовался, когда он завоевал Кубок Стэнли. Переживаю, что у него с ногой случилась такая история»
сегодня, 08:43
«Амур» назначил Гальченюка-старшего тренером по развитию игроков
1сегодня, 07:22
Крикунов о «Динамо»: «Вратари стали хорошо выполнять свою работу, поэтому пришел результат. Нападение изначально справлялось»
сегодня, 07:10
Форвард «Динамо» Михеев: «Если бы можно было добавить в КХЛ один клуб НХЛ, я бы хотел сыграть против «Тампы». Они здорово играют в атакующий хоккей»
2сегодня, 06:55
Рекомендуем