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Киселевич подписал пробный контракт с «Локомотивом». Защитник играл в «Нефтехимике» в этом сезоне

Богдан Киселевич перешел в «Локомотив».

34-летний защитник подписал пробное соглашение с клубом.

В нынешнем сезоне Богдан Киселевич выступал за «Нефтехимик». По ходу чемпионата хоккеиста помещали в список отказов.

В 25 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне Киселевич набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 3» и среднем игровом времени 15:56.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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