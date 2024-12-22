Никитин про 3:1 с «Сочи»: «Локо» создавал моменты, забил хорошие голы. Мы не настраивали ребят, профессиональных спортсменов не нужно настраивать на любимое дело»
Игорь Никитин прокомментировал победу над «Сочи» (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Создавали моменты, забили хорошие [голы] – это плюс. Я бы не сказал, что игра новогодняя была. Если только для вас. Мы не настраивали ребят, профессиональных спортсменов не нужно настраивать на свое любимое дело.
Исаев был в воротах, потому что Мельничук болел. Он провел всего лишь одну тренировку.
– Что можете сказать про Киселевича?
– Для меня тут все понятно, нужно набирать форму. Нужно кататься, чтобы играть против топовых соперников. У него есть опыт. Я не могу сказать, останется он или нет в команде, поскольку не только я это решаю. Мое мнение – он нам поможет, – заявил главный тренер «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт КХЛ
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