Никитин про 3:1 с «Сочи»: «Локо» создавал моменты, забил хорошие голы. Мы не настраивали ребят, профессиональных спортсменов не нужно настраивать на любимое дело»

Игорь Никитин прокомментировал победу над «Сочи» (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Создавали моменты, забили хорошие [голы] – это плюс. Я бы не сказал, что игра новогодняя была. Если только для вас. Мы не настраивали ребят, профессиональных спортсменов не нужно настраивать на свое любимое дело.

Исаев был в воротах, потому что Мельничук болел. Он провел всего лишь одну тренировку.

– Что можете сказать про Киселевича?

– Для меня тут все понятно, нужно набирать форму. Нужно кататься, чтобы играть против топовых соперников. У него есть опыт. Я не могу сказать, останется он или нет в команде, поскольку не только я это решаю. Мое мнение – он нам поможет, – заявил главный тренер «Локомотива ».