Зубов после 8-го поражения подряд: «У «Сочи» каждый матч находятся ребята, допускающие ошибки, которые приводят к ненужным голам. Желания хоть отбавляй, но нужно включать голову»

Сергей Зубов указал на недостатки в игре «Сочи» против «Локомотива» (1:3).

«По движению мы где-то не уступали. Особенно для третьей игры на выезде. Мы неплохо двигались. Но ребята допустили ряд ошибок, например в первом периоде, где неправильно сыграли нападающие, когда соперник легко вошел в зону.

Во втором периоде «Локомотив » добавил, но мы имели шанс вернуться в игру. Не сыграли по плану, не сыграли как договаривались. Один из ведущих игроков допустил потерю, что привело к третьему голу.

Мы пытаемся работать над этим, но каждый матч находятся ребята, кто допускает ошибки, которые приводят к ненужным голам. У нас каждую игру желания хоть отбавляй, но нужно включать голову. Тогда появятся и результат, и другое настроение.

Волохин – нет, он не номер один. У нас два равных вратаря, которые это доказали своей игрой. Они оба могут делать что-то полезное для команды. Мы смотрим, кто из них в лучшей форме», – сказал главный тренер «Сочи ».