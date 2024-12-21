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СКА обменял Рендулича в «Металлург» на Акользина («Матч ТВ»)

СКА обменял Борну Рендулича в «Металлург» на Павла Акользина.

Об этом сообщает «Матч ТВ». 

Ранее стало известно, что 32‑летний хорватский нападающий может покинуть петербургский клуб.

Рендулич в этом сезоне провел 11 матчей в составе СКА, набрав 4 (1+3) очка.

В активе 34‑летнего Акользина 8 (5+3) очков в 34 играх в составе «Металлурга». 

Рендулич о СКА: «Мне все нравится, уже обжился здесь. Я должен прибавлять, показывать лучший хоккей, когда тренер дает мне шанс, если хочу остаться»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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