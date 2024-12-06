Рендулич о возможном уходе из СКА: «Каждый в этой команде ощущает давление. Они сказали, что нуждаются в замене, но ничего не произошло. Это бизнес, мы перевернули страницу»
32-летний форвард принял участие в матче Фонбет чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:4). Последний раз до этого хорват играл 10 октября.
Ранее сообщалось, что Рендулич может покинуть СКА. На его счету 3 (1+2) очка в 7 играх сезона.
– Какие впечатления от матча? Вы довольно давно не играли.
– Да, я давно не играл. На самом деле я чувствовал себя хорошо, даже лучше, чем представлял. Я продолжаю готовиться и надеюсь, что продолжу играть.
– Малое количество матчей на вас давит?
– Я всегда нахожусь под давлением. Думаю, каждый игрок ощущает давление, особенно в этой команде. Я настроил себя так, чтобы стараться относиться к этому проще, наслаждаться игрой. Хорошие вещи произойдут.
Это первая хорошая игра за долгое время, чувствую себя более уверенно и надеюсь, что продолжу расти.
– Ходили слухи о вашем возможном уходе из СКА. Что скажете об этом?
– Это все в прошлом. Это бизнес. Знаете, в тот момент они сказали, что нуждаются в замене.
Я ответил: «Хорошо». Продолжал тренироваться, ничего не произошло. Мы перевернули страницу и продолжили совместный путь.
– То есть вы остаетесь в команде?
– На данный момент – да, – сказал форвард СКА Борна Рендулич.
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