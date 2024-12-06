Рендулич о возможном уходе из СКА: «Каждый в этой команде ощущает давление. Они сказали, что нуждаются в замене, но ничего не произошло. Это бизнес, мы перевернули страницу»

Борна Рендулич высказался о возможном уходе из СКА.

32-летний форвард принял участие в матче Фонбет чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:4). Последний раз до этого хорват играл 10 октября.

Ранее сообщалось , что Рендулич может покинуть СКА . На его счету 3 (1+2) очка в 7 играх сезона.

– Какие впечатления от матча? Вы довольно давно не играли.

– Да, я давно не играл. На самом деле я чувствовал себя хорошо, даже лучше, чем представлял. Я продолжаю готовиться и надеюсь, что продолжу играть.

– Малое количество матчей на вас давит?

– Я всегда нахожусь под давлением. Думаю, каждый игрок ощущает давление, особенно в этой команде. Я настроил себя так, чтобы стараться относиться к этому проще, наслаждаться игрой. Хорошие вещи произойдут.

Это первая хорошая игра за долгое время, чувствую себя более уверенно и надеюсь, что продолжу расти.

– Ходили слухи о вашем возможном уходе из СКА. Что скажете об этом?

– Это все в прошлом. Это бизнес. Знаете, в тот момент они сказали, что нуждаются в замене.

Я ответил: «Хорошо». Продолжал тренироваться, ничего не произошло. Мы перевернули страницу и продолжили совместный путь.

– То есть вы остаетесь в команде?

– На данный момент – да, – сказал форвард СКА Борна Рендулич .

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