На Рендулича претендуют «Ак Барс», «Автомобилист», «Куньлунь» и еще один клуб

Четыре клуба КХЛ интересуются Борной Рендуличем.

Нападающий входит в сферу интересов «Ак Барса », «Автомобилиста », «Куньлуня » и еще одного клуба, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее появилась информация , что хоккеист может покинуть СКА.

В нынешнем сезоне хорватский форвард провел 6 матчей за СКА в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.