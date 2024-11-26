На Рендулича претендуют «Ак Барс», «Автомобилист», «Куньлунь» и еще один клуб
Четыре клуба КХЛ интересуются Борной Рендуличем.
Нападающий входит в сферу интересов «Ак Барса», «Автомобилиста», «Куньлуня» и еще одного клуба, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее появилась информация, что хоккеист может покинуть СКА.
В нынешнем сезоне хорватский форвард провел 6 матчей за СКА в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости