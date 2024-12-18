Рендулич о СКА: «Мне все нравится, уже обжился здесь. Я должен прибавлять, показывать лучший хоккей, когда тренер дает мне шанс, если хочу остаться»
– Вы пропустили много матчей, недавно вернулись в основной состав. Что скажете про свое игровое время?
– Когда вернулся, изначально я играл по 5-10 минут. Но я не думаю об игровом времени, тренерских решениях. Я здесь, чтобы работать, делать, что нужно.
Я профессионал и должен быть готов в любой момент, когда тренерский штаб будет во мне нуждаться. И показывать свой лучший хоккей, когда мне дают шанс.
– В медиа много писали о возможном трансфере из СКА. Как реагировали на эти новости?
– Я особо не придавал значения этому. Давайте так, я не очень хорошо знаю русский язык, мне сложно читать российские медиа, поэтому я на этом не фокусировался. Это было все в прошлом, а я смотрю в будущее.
– Ваши мысли только о СКА? Чувствуете себя комфортно в Петербурге?
– Я уже обжился здесь, играю больше года, мне все нравится. Надо думать, как прибавлять, если хочу здесь остаться, у меня есть время, чтобы прибавить в своей игре, – сказал форвард СКА Борна Рендулич.
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