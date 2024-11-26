Рендулич может перейти в «Куньлунь» из СКА («СЭ»)
Борна Рендулич может перейти в «Куньлунь».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Летом им интересовался «Автомобилист», и у екатеринбургского клуба есть одна легионерская вакансия.
По моей информации, Рендулич может оказаться в «Куньлуне», но все будет зависеть от решения Романа Ротенберга», – написал Хайруллин.
В нынешнем сезоне хорватский форвард провел 6 матчей за СКА в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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