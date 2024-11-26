Рендулич может перейти в «Куньлунь» из СКА («СЭ»)

Борна Рендулич может перейти в «Куньлунь».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Летом им интересовался «Автомобилист », и у екатеринбургского клуба есть одна легионерская вакансия.

По моей информации, Рендулич может оказаться в «Куньлуне », но все будет зависеть от решения Романа Ротенберга», – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне хорватский форвард провел 6 матчей за СКА в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.