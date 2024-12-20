Заварухин после 3:1 с «Локо»: «Никогда не пишут, что прервалась серия побед, а про поражения все помнят»
Николай Заварухин заявил, что «Автомобилист» заслуженно обыграл «Локо» (3:1).
– Здорово, что победили. Игра была уровня плей‑офф, много силовых приемов, азартная игра. Соперник отлично бежит в контратаки. Как я сказал в раздевалке, хотел бы выделить всю команду, бились друг за друга и победили. Бросков было не так много, но свое реализовали, вратарь подчистил. Начинали активно, а сзади сыграли строго. От обороны играли, я считаю.
– Было пять поражений подряд, сегодня победили. Это как‑то давило?
– Никогда не пишут, что прервалась серия побед, а про поражения все помнят. Не ощущал, что было что‑то, команда живая. Физическое состояние, может, как‑то играло роль, но это организм. Ребята сегодня бились и заслуженно выиграли, – сказал главный тренер «Автомобилиста».
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем