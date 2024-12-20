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Заварухин после 3:1 с «Локо»: «Никогда не пишут, что прервалась серия побед, а про поражения все помнят»

Николай Заварухин заявил, что «Автомобилист» заслуженно обыграл «Локо» (3:1).

– Здорово, что победили. Игра была уровня плей‑офф, много силовых приемов, азартная игра. Соперник отлично бежит в контратаки. Как я сказал в раздевалке, хотел бы выделить всю команду, бились друг за друга и победили. Бросков было не так много, но свое реализовали, вратарь подчистил. Начинали активно, а сзади сыграли строго. От обороны играли, я считаю.

– Было пять поражений подряд, сегодня победили. Это как‑то давило?

– Никогда не пишут, что прервалась серия побед, а про поражения все помнят. Не ощущал, что было что‑то, команда живая. Физическое состояние, может, как‑то играло роль, но это организм. Ребята сегодня бились и заслуженно выиграли, – сказал главный тренер «Автомобилиста». 

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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