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«Автомобилист» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв «Локомотив»

«Автомобилист» прервал 5-матчевую серию из поражений.

Команда Николая Заварухина победила «Локомотив» (3:1) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним, «Локомотив» – лидер Западной конференции с 60 очками. «Автомобилист» – 4-й в Восточной конеренции (44 балла).

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoАвтомобилист
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoНиколай Заварухин
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