У Еременко сложный перелом бедра со смещением. Сегодня защитнику «Металлурга» сделают операцию
Защитник «Металлурга» Владислава Еременко получил перелом бедра со смещением.
«Металлург» вчера одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В начале 3-го периода Еременко врезался в борт после контакта с форвардом соперника Андреем Обидиным и получил повреждение. Сообщалось, что он выбыл до конца сезона.
«У Владислава Еременко сложный перелом бедра со смещением. Сегодня ему сделают операцию», – сказал главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин.
Владислав провел 34 матча в нынешнем сезоне и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «4». Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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