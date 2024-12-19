У Еременко сложный перелом бедра со смещением. Сегодня защитнику «Металлурга» сделают операцию

Защитник «Металлурга» Владислава Еременко получил перелом бедра со смещением.

«Металлург » вчера одержал победу над «Автомобилистом » со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В начале 3-го периода Еременко врезался в борт после контакта с форвардом соперника Андреем Обидиным и получил повреждение . Сообщалось , что он выбыл до конца сезона.

«У Владислава Еременко сложный перелом бедра со смещением. Сегодня ему сделают операцию», – сказал главный тренер магнитогорского «Металлурга » Андрей Разин .

Владислав провел 34 матча в нынешнем сезоне и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «4». Его подробная статистика – здесь .