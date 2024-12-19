Еременко прооперировали после травмы колена. Защитник «Металлурга» находится в реанимации

Владислав Еременко находится в реанимации после операции на колене.

«Металлург» вчера одержал победу над «Автомобилистом » со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В начале 3-го периода Еременко врезался в борт после контакта с форвардом соперника Андреем Обидиным и получил повреждение. Сообщалось , что он выбыл до конца сезона.

«У него сложный перелом бедра со смещением. Сегодня в Магнитогорске ему сделали операцию. Он еще лежит в реанимации, по срокам восстановления пока говорить сложно», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .