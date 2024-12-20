У «Ак Барса» 2 поражения в 3 последних матчах. Было 4 победы подряд до этого

У «Ак Барса» 2 поражения в 3 последних матчах.

Сегодня казанцы уступили минскому «Динамо» (1:3) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ,

Примечательно, что до этих двух трех матчей у «Ак Барса» было 4 победы подряд.

«Ак Барс» идет 3-м в Восточной конференции, набрав 46 очков.