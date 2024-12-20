У «Ак Барса» 2 поражения в 3 последних матчах. Было 4 победы подряд до этого
У «Ак Барса» 2 поражения в 3 последних матчах.
Сегодня казанцы уступили минскому «Динамо» (1:3) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ,
Примечательно, что до этих двух трех матчей у «Ак Барса» было 4 победы подряд.
«Ак Барс» идет 3-м в Восточной конференции, набрав 46 очков.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем