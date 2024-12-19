«Ак Барс» и О′Делл подписали контракт до конца сезона
Эрик О′Делл перешел в «Ак Барс».
«Ак Барс» заключил с 34-летним экс-нападающим московского «Динамо» контракт до конца сезона-2024/25.
Утверждалось, что канадский форвард получит 30 млн рублей от казанского клуба. Ранее «Динамо» и О′Делл расторгли соглашение.
Форвард выступал за бело-голубых с 2021 года. На его счету 141 (65+76) очко в 183 играх за «Динамо» с учетом плей-офф.
В этом сезоне О′Делл провел 14 матчей и набрал 6 (2+4) очков. Эрик не играл с 8 октября из-за обострения проблем со здоровьем.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Ак Барса»
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