«Ак Барс» и О′Делл подписали контракт до конца сезона

Эрик О′Делл перешел в «Ак Барс».

«Ак Барс » заключил с 34-летним экс-нападающим московского «Динамо» контракт до конца сезона-2024/25.

Утверждалось , что канадский форвард получит 30 млн рублей от казанского клуба. Ранее «Динамо» и О′Делл расторгли соглашение.

Форвард выступал за бело-голубых с 2021 года. На его счету 141 (65+76) очко в 183 играх за «Динамо » с учетом плей-офф.

В этом сезоне О′Делл провел 14 матчей и набрал 6 (2+4) очков. Эрик не играл с 8 октября из-за обострения проблем со здоровьем.