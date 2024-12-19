О′Делл про «Ак Барс»: «Знаю статус клуба, от всех слышал только хорошее про Казань. На меня выходило несколько команд, но эту я посчитал лучшей, чтобы бороться за Кубок»

Эрик О′Делл прокомментировал переход в «Ак Барс».

Сегодня казанский клуб заключил с 34-летним экс-нападающим московского «Динамо» контракт до конца сезона-2024/25.

«Очень рад переходу в «Ак Барс», я давно играю в КХЛ , знаю статус клуба, и от всех вокруг слышал только хорошее про Казань.

А с «Татнефть-Ареной» у меня связаны хорошие воспоминания – на этом льду я выигрывал золотые медали ЮЧМ со сборной Канады.

На меня выходило несколько команд в последнее время, но именно «Ак Барс» я посчитал лучшей командой, чтобы бороться за Кубок .

Хочу принести клубу пользу на льду и в раздевалке. Думаю, что буду полезен своим силовым хоккеем, работой на точке и двусторонней игрой – я готов и отрабатывать в обороне, и бежать вперед.

Я уже говорил с тренерским штабом о задачах в команде и о планах реабилитации. У меня была травма, но сейчас я чувствую себя лучше с каждым днем, и последние две недели я тренируюсь на льду в полноценном режиме.

План – вернуться к матчам через 3-4 недели. Подход «Ак Барса » к этому вопросу тоже сказался на переходе – клуб дает мне максимум времени, чтобы восстановиться на 100%, благодарен руководству и тренерам за это», – сказал О′Делл.

Утверждалось , что канадский форвард получит 30 млн рублей. Ранее «Динамо» и О′Делл расторгли соглашение.

Форвард выступал за бело-голубых с 2021 года. На его счету 141 (65+76) очко в 183 играх за «Динамо » с учетом плей-офф.

В этом сезоне О′Делл провел 14 матчей и набрал 6 (2+4) очков. Эрик не играл с 8 октября из-за обострения проблем со здоровьем.