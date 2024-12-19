Генменеджер «Ак Барса» про О′Делла: «Изучили его медкарту, понимаем все риски, но не считаем текущую ситуацию критической. Рассчитываем, что в январе он выйдет на лед»
Сегодня казанский клуб заключил с 34-летним экс-нападающим московского «Динамо» контракт до конца сезона-2024/25.
«Эрик О′Делл – это опытный хоккеист, адаптированный к лиге, с хорошим процентом выигранных вбрасываний и умением играть в спецбригадах.
Нам нужен был разноплановый центрфорвард с правым хватом, способный брать на себя черновую работу и расчищать пространство для партнеров.
Мы глубоко изучили его медицинскую карту и понимаем все риски, связанные с его состоянием, однако не считаем текущую ситуацию критической и видим хорошую перспективу. Нашей общей задачей будет завершить реабилитацию Эрика и подвести его к матчам в оптимальной форме.
В прошлом сезоне у нас был успешный опыт такого восстановления с Алексеем Марченко, который помог нам во второй части чемпионата, а затем стал игроком основного состава, которому ничего не мешает показывать высокий уровень.
Впереди еще половина регулярного чемпионата, и у нас есть время, чтобы грамотно ввести О′Делла в состав. Рассчитываем, что в январе он выйдет на лед в официальном матче», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Утверждалось, что канадский форвард получит 30 млн рублей. Ранее «Динамо» и О′Делл расторгли соглашение.
Форвард выступал за бело-голубых с 2021 года. На его счету 141 (65+76) очко в 183 играх за «Динамо» с учетом плей-офф.
В этом сезоне О′Делл провел 14 матчей и набрал 6 (2+4) очков. Эрик не играл с 8 октября из-за обострения проблем со здоровьем.
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