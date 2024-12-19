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  • Роман Ротенберг: «Лекавалье 20 лет не приезжал в РФ. Он очень впечатлен, сказал: «Россия великая, столько изменений в лучшую сторону! Замечательная инфраструктура, столько катков!»
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Роман Ротенберг: «Лекавалье 20 лет не приезжал в РФ. Он очень впечатлен, сказал: «Россия великая, столько изменений в лучшую сторону! Замечательная инфраструктура, столько катков!»

Роман Ротенберг рассказал о впечатлениях от России делегации «Монреаля».

Ранее стало известно, что генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз и его спецсоветник по хоккейным операциям Винсент Лекавалье побывали на матче СКА – «Локомотив» (2:3). Они также посетят игру Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Торпедо» 19 декабря.

– Какие у вас планы на сотрудничество с «Монреалем»?

– Мы выстраиваем разные варианты взаимодействия по всем направлениям. Очень рады нашему общению.

Знаете, Венсан не приезжал в Россию почти 20 лет – с тех пор, как он тут был в 2005 году, выступая за «Ак Барс» во время локаута.

Лекавалье был очень впечатлен всеми изменениями в нашей стране. Он сказал: «Россия великая, столько изменений в лучшую сторону! Замечательная инфраструктура, столько катков!»

Мы обсудили наш комплекс «Хоккейный город» – одну из лучших в мире баз для развития детей. Там есть хоккейные площадки, есть залы для дзюдо, бокса, художественной гимнастики, фигурного катания. Есть три льда.

Плюс важно, что есть открытый каток. Дети на них растут. Недавно сборная России проводила тренировку на «Катке у флагштока». Открытые катки – это необходимо для развития массовости.

И тем ребятам, которые хотят дополнительно заниматься, не надо искать дополнительные подкатки. К сожалению, они только вредят детям. Им тяжело найти тренера, который даст грамотную подкатку. А сами детишки на открытом катке собираются, играют, импровизируют.

Ведь когда идет тренировочный процесс в клубе, то невозможно выделить четыре‑пять часов льда. А на открытом катке, как рядом с «Газпром Ареной», – пожалуйста, есть лед! Или на катке в «Хоккейном городе». Там каждый ребенок может абсолютно свободно развиваться.

И в этом с нами гости из «Монреаля» только согласились. Ведь в Канаде многие хоккеисты пришли в профессиональный спорт как раз с открытых катков, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Обсудили матчи «Монреаля» и СКА с гостями из Канады. Нужно решение НХЛ, Беттмэна. Мы готовы играть на «СКА-Арене», в Монреале, Дубае, Абу‑Даби, Стамбуле – везде»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoМонреаль
logoСКА
logoМатч ТВ
logoРоман Ротенберг
logoАк Барс
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoКХЛ
logoВинсент Лекавалье
logoКент Хьюз
СКА-Арена
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