Ротенберг о боссах «Монреаля»: «Обсудили судейство. В НХЛ ведут борьбу с зацепами, мелким фолом, «пиджаками». У нас Демидов с «Локомотивом» уходил «один в ноль», и не было удаления за зацепку»

Роман Ротенберг назвал темы, которые обсуждал с руководством «Монреаля».

Ранее стало известно , что генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз и его спецсоветник по хоккейным операциям Винсент Лекавалье побывали на матче СКА – «Локомотив » (2:3). Они также посетят игру Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Торпедо» 19 декабря.

«Обсудили, в какой хоккей играют в НХЛ, а в какой – в КХЛ. В чем разница в судействе, поговорили о деталях.

Канадские коллеги обозначили разные моменты. Например, когда Иван Демидов в матче с «Локомотивом» уходил «один в ноль». И там была зацепка! Канадцы сказали: «Вот в НХЛ за это однозначно дали бы удаление».

Потому что в НХЛ ведут борьбу с зацепами, мелким фолом, с «пиджаками». Да, хоккей – это жесткая суровая мужская игра. Но если на хоккеиста повесить еще одного хоккеиста – сделать так называемый «пиджак», то как вы увидите голы? Или когда его дергают за руку в момент броска.

Извините меня, к сожалению, так забить нельзя. То есть будет меньше голов. Венсан Лекавалье рассказал, что в 2004 году, когда «Тампа » завоевала Кубок Стэнли, НХЛ полностью поменяла правила во время локаута.

И если раньше были счета 1:0 или 2:1, то правила изменили в пользу атаки, убрали все мелкие фолы. И команды стали больше забивать.

При этом оставили силовую борьбу, и посмотрите статистику – в НХЛ забивают больше голов, чем в КХЛ. В каждом матче можно видеть по шесть‑семь шайб. А статистика не врет. Это научный методический подход», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Обсудили матчи «Монреаля» и СКА с гостями из Канады. Нужно решение НХЛ, Беттмэна. Мы готовы играть на «СКА-Арене», в Монреале, Дубае, Абу‑Даби, Стамбуле – везде»

Роман Ротенберг: «Лекавалье 20 лет не приезжал в РФ. Он очень впечатлен, сказал: «Россия великая, столько изменений в лучшую сторону! Замечательная инфраструктура, столько катков!»