Ротенберг про «Монреаль» и Демидова: «Канадцы отметили, что хоккеисты из системы СКА сразу заходят в НХЛ, становясь звездами. Примеров много, например, Панарин»

Роман Ротенберг рассказал о разговоре с боссами «Монреаля» про Ивана Демидова.

Ранее стало известно , что генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз и его спецсоветник по хоккейным операциям Винсент Лекавалье побывали на матче СКА – «Локомотив» (2:3). Они также посетят игру Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Торпедо» 19 декабря.

Демидов был задрафтован канадским клубом под общим 5-м номером в 2024 году.

– Вы обсудили с канадцами, каким видите развитие 19‑летнего Ивана Демидова?

– Вы обсуждали, как развиваются игроки. Канадцы отметили, что хоккеисты из системы СКА сразу заходят в НХЛ, становясь звездами.

Примеров можно привести много. Например, Артемий Панарин приехал в «Чикаго» и сразу же завоевал «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ. Ему даже не потребовалось время на адаптацию.

– Игорь Шестеркин в первом же сезоне стал основным вратарем «Нью‑Йорк Рейнджерс». А в «Филадельфии» сейчас боготворят Матвея Мичкова.

– Да, есть много примеров.

Что же касается Ивана, то жаль, что он не реализовал выход «один в ноль» в матче с «Локомотивом». Иначе он бы стал героем встречи на глазах у гостей из «Монреаля». Так что надо улучшать реализацию – даже когда на тебе висит игрок, цепляя за руку. Все равно надо забивать. Не сдаваться.

Что же касается компонентов игры, то мы все прекрасно понимаем, что у Ивана есть и катание, и игровое мышление, и тактически он подкован. И он прибавляет с каждым матчем.

Демидов по праву играл за сборную России на декабрьском международном турнире. Завоевал там первое место, что дорогого стоит. Победил в турнире «3×3», где был признан лучшим игроком как капитан. Иван проявил себя с наилучшей стороны.

– Кубок Харламова в этом году тоже завоевал.

– Пропустил последние матчи финала из‑за травмы, к сожалению. Но да, стал чемпионом МХЛ .

Хоккей – командный вид спорта. И очень важно отношение игрока. Мы все отмечаем, как Демидов работает над собой. Как он улучшил физические кондиции, стал более мощным.

Но нет предела совершенству. Нужно все доказывать своей игрой, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Обсудили матчи «Монреаля» и СКА с гостями из Канады. Нужно решение НХЛ, Беттмэна. Мы готовы играть на «СКА-Арене», в Монреале, Дубае, Абу‑Даби, Стамбуле – везде»