Генменеджер «Монреаля» и Лекавалье были на игре СКА с «Локомотивом». Демидов не набрал очков за 10:56 на льду
Генменеджер «Монреаля» и Винсент Лекавалье были на игре СКА с «Локомотивом».
Они просматривали задрафтованного под общим 5-м номером в 2024 году Ивана Демидова. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев.
19-летний форвард не набрал очков за 10:56 на льду при полезности «минус 1». Всего в этом сезоне на счету хоккеиста СКА 20 (6+14) баллов за результативность в 34 матчах.
Отмечается, что генеральный менеджер канадского клуба Кент Хьюз и его спецсоветник по хоккейным операциям Лекавалье посетят еще один матч армейцев – 19 декабря с «Торпедо».
Ковалев о Демидове: «Нельзя просто сидеть и терпеть, играя по шесть минут за матч – это неправильное поведение. Надо поговорить с тренером, бороться за каждую минуту»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дмитрия Лукашова
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