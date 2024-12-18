Генменеджер «Монреаля» и Лекавалье были на игре СКА с «Локомотивом». Демидов не набрал очков за 10:56 на льду

Генменеджер «Монреаля» и Винсент Лекавалье были на игре СКА с «Локомотивом».

Они просматривали задрафтованного под общим 5-м номером в 2024 году Ивана Демидова . Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев.

19-летний форвард не набрал очков за 10:56 на льду при полезности «минус 1». Всего в этом сезоне на счету хоккеиста СКА 20 (6+14) баллов за результативность в 34 матчах.

Отмечается , что генеральный менеджер канадского клуба Кент Хьюз и его спецсоветник по хоккейным операциям Лекавалье посетят еще один матч армейцев – 19 декабря с «Торпедо».

Ковалев о Демидове: «Нельзя просто сидеть и терпеть, играя по шесть минут за матч – это неправильное поведение. Надо поговорить с тренером, бороться за каждую минуту»