Ротенберг о матче СКА и «Торпедо»: «Никто не будет ставить автобусы, как говорит Ларионов, подтверждаю слова Профессора. Это две самые забивающие команды лиги»
Сегодня команды сыграют в Санкт‑Петербурге в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. СКА занимает пятое место в Западной конференции с 44 очками, «Торпедо» идет на восьмом месте с 39 очками.
– Чего вы ждете от матча СКА – «Торпедо»?
– Это будет быстрый хоккей. «Торпедо» – быстрая команда. Там поменяли многие детали после ухода Андрея Козырева в «Северсталь». Мы это понимаем. Нам нужно отталкиваться от своей игры.
Я уверен, что мы набрались эмоций на победном международном турнире в Санкт‑Петербурге. Физически и эмоционально мы готовы. Увидим сегодня яркую игру. Обе команды постараются забросить как можно больше шайб.
СКА и «Торпедо» – две самые забивающие команды лиги. Я уверен, что болельщикам понравится игра. Никто не будет ставить автобусы, как говорит Игорь Ларионов. Это точно, и я могу подтвердить слова Профессора. Так что нас ждет очень интересный матч, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
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