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  • Роман Ротенберг: «Обсудили матчи «Монреаля» и СКА с гостями из Канады. Нужно решение НХЛ, Беттмэна. Мы готовы играть на «СКА-Арене», в Монреале, Дубае, Абу‑Даби, Стамбуле – везде»
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Роман Ротенберг: «Обсудили матчи «Монреаля» и СКА с гостями из Канады. Нужно решение НХЛ, Беттмэна. Мы готовы играть на «СКА-Арене», в Монреале, Дубае, Абу‑Даби, Стамбуле – везде»

Роман Ротенберг рассказал о беседе с канадцами по поводу матча СКА – «Монреаль».

Ранее стало известно, что генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз и его спецсоветник по хоккейным операциям Винсент Лекавалье побывали на матче СКА – «Локомотив» (2:3). Они также посетят игру Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Торпедо» 19 декабря.

– Министр спорта РФ Михаил Дегтярев призывает налаживать международное сотрудничество, а СКА уже это практикует, принимая на своих матчах целую делегацию из «Монреаля». О чем вы поговорили с гостями? Знаю, что ваш клуб выложит большое видео о том, как им устроили экскурсию по «СКА Арене».

– Да, причем мы к видео дадим еще и французский перевод, потому что «Монреаль» – это клуб из французской части Канады. Очень важно уважать культуру наших гостей.

Мы хорошо пообщались. У нас абсолютно одинаковое понимание, как надо развивать хоккей, начиная с детей. Для этого детишки должны много играть между собой. Лекавалье рассказал, как его сын играет за команду 2011 года рождения. Сам он ее тренирует. Мы обменялись опытом работы с детьми.

Еще мы говорили о возможных матчах между «Монреалем» и СКА…

– Неужели это реально?!

– Да. Но для этого нужно решение НХЛ. Такое решение принимает сам комиссар Гэри Беттмэн.

– Надо сыграть этот матч на великолепной «СКА-Арене».

– Мы к этому готовы! А еще мы готовы играть в Монреале. Ну или в Дубае, Абу‑Даби, Стамбуле. Везде, где появится возможность организовать такой матч.

Мы уверены, что это будет очень важно для развития хоккея. Мы также обсудили игры легенд. Ведь у «Монреаля» есть своя команда, за нее играет сам Винсент Лекавалье.

Можно организовать матч с нашими ветеранами, мы раньше это делали. Подумаем о том, как вернуться к нашим традициям, – сказал главный тренер СКА, вице-президент ФХР Ротенберг.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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